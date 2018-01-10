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Выстрелы в направлении здания Армянского союза в Брюсселе не имеют антиармянского характера


Выстрелы в направлении здания Армянского союза, прозвучавшие  в Брюсселе, не имеют антиармянского характера. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал ответственный по связям с общественностью Комитета Айдата Европы Арут Ширинян. По его словам, стрельба носила бытовой характер.

«Инцидент случился несколько дней назад. В этом здании располагается Союз «Саакян». Союз был создан для проведения спортивных мероприятий, однако таковыми в последнее время не занимался. Здание служит, в основном, местом собраний для армян. Нам удалось уточнить, что выстрелы в направлении здания Армянского союза в Брюсселе не имеют антиармянского характера,  стрельба носила бытовой характер»,- сказал ответственный по связям с общественностью Комитета Айдата Европы Арут Ширинян. По его словам, стрельба прозвучала на рассвете, когда в здании никого из сотрудников не было.


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