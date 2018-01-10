Выстрелы в направлении здания Армянского союза в Брюсселе не имеют антиармянского характера

Выстрелы в направлении здания Армянского союза, прозвучавшие в Брюсселе, не имеют антиармянского характера. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал ответственный по связям с общественностью Комитета Айдата Европы Арут Ширинян. По его словам, стрельба носила бытовой характер.

- сказал ответственный по связям с общественностью Комитета Айдата Европы Арут Ширинян. По его словам, стрельба прозвучала на рассвете, когда в здании никого из сотрудников не было.