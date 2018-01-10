Выстрелы в направлении здания Армянского союза в Брюсселе не имеют антиармянского характера
15:14, 10 Январь, 2018
Выстрелы в направлении здания Армянского союза, прозвучавшие в Брюсселе, не имеют антиармянского характера. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал ответственный по связям с общественностью Комитета Айдата Европы Арут Ширинян. По его словам, стрельба носила бытовой характер.«Инцидент случился несколько дней назад. В этом здании располагается Союз «Саакян». Союз был создан для проведения спортивных мероприятий, однако таковыми в последнее время не занимался. Здание служит, в основном, местом собраний для армян. Нам удалось уточнить, что выстрелы в направлении здания Армянского союза в Брюсселе не имеют антиармянского характера, стрельба носила бытовой характер»,- сказал ответственный по связям с общественностью Комитета Айдата Европы Арут Ширинян. По его словам, стрельба прозвучала на рассвете, когда в здании никого из сотрудников не было.