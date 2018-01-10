Скончался актер Михаил Державин

Советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Московский академический театр сатиры.

О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Державин родился в 1936 году в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актёров Театра имени Вахтангова Михаила Державина. После окончания театрального училища им. Щукина работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре на Малой Бронной. С 1968 года работало в Московском театре сатиры.

Михаил Державин сыграл в нескольких десятках кинофильмов, одной из самых известных ролей была его работа в картине "Трое в лодке, не считая собаки". Вел передачи на телевидении, в том числе, популярный в советское время "Кабачок "13 стульев".

Был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена "Дружбы" и "За заслуги перед Отечеством".