Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у северного побережья Гондураса

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в ночь на среду в Карибском море у северного побережья Гондураса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 203,8 километра к северу от населенного пункта Барра-Патука. Очаг залегал на глубине 33 километров.

По данным Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, возникновение цунами возможно в радиусе тысячи километров от эпицентра стихии.

Информация о разрушениях и жертвах на данный момент не поступала.



