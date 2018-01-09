Шармазанов ответил на призыв Пашиняна не принимать участие в совещании у президента

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов не считает положительным призыв главы парламентской фракции «Выход» Никола Пашиняна не участвовать в совещании президента Армении с председателями НС.

«Я, будучи вице-спикером Национального собрания и членом Совета, не считаю положительным призыв г-на Пашиняна. И не потому, что он является представителем оппозиции, а я - представитель власти, а потому, что слова Никола Пашиняна не оправданы. Президент Республики Армения, согласно Конституции, является главой государства. Другими словами, президент Армении имеет право пригласить представителей исполнительной власти, депутатов, и наш долг - принять участие в этих совещаниях», - как сообщает Арменпресс, сказал Шармазанов.

Он добавил, что будучи членом Совета НС, будет участвовать в консультациях с президентом не потому, что он является членом политической команды во главе с президентом Сержем Саргсяном, а потому, что президент является главой государства, и они обязаны пойти и встретиться с ним.

Коснувшись замечания Никола Пашиняна, что в парламентских государствах желающие встретиться с депутатами должны сами прийти в парламент, Шармазанов сказал: «Если г-н Пашинян хочет видеть президента Республики в парламенте, я хотел бы напомнить вам, что в мае прошлого года президент находился в парламенте с программным выступлением, но альянс Никола Пашиняна не принимал участия в этой сессии».

Он добавил, что созванное президентом совещание является законным, и они обязаны участвовать в нем. «Быть парламентской страной не означает, что парламент должен приглашать всех к себе», - добавил он.

Глава фракции «Выход» Никол Пашинян призвал членов Национального Собрания не участвовать в совещании, которое состоится и президента Армении 12 января, аргументируя это тем, что Армения является парламентской страной, и консультации должны проводиться в парламенте.