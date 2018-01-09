Чемпионат по метанию рождественских елок состоялся в Германии

Традиционный ежегодный чемпионат по метанию рождественских елок прошел в немецком городе Вайдентале.

Участники чемпионата соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота" и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие свой срок рождественские ели. Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет.