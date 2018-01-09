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Чемпионат по метанию рождественских елок состоялся в Германии


Традиционный ежегодный чемпионат по метанию рождественских елок прошел в немецком городе Вайдентале.

Участники чемпионата соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота" и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие свой срок рождественские ели. Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет.




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