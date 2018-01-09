Армении крайне необходим стабильный Иран без потрясений: Гоар Искандарян

Армении крайне необходим стабильный Иран без потрясений. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала иранист Гоар Искандарян. По ее словам, стабильность в Иране соответствует интересам безопасности Армении.

«Последовавшие в эти дни заявления на уровне президента Ирана говотяы о необходимости изучения причин кризиса в этой стране и и их решения. Сегодня мы видим, что демонстраций больше нет, а митинги последних 2 дней были проправительственными. Мы видим, что проблемы были переведены в Меджлис. Ясно, что необходимы реформы, в противном случае кризисы будут повторяться»,- сказала иранист Гоар Искандарян. По ее словам, хорошо, если в Иране произойдут изменения, и это государство станет более демократичным, прозрачным и открытым. хорошо, если эти изменения пройдут без потрясений, в противном случае ничего хорошего ни для Армении, ни для региона не ожидается. В случае серьезных потрясений и потери Ираном контроля над ситуацией многие попробуют воспользоваться ситуацией и создать ряд проблем в стране. Потрясения в соседнем государстве также противоречат интересам национальной безопасности Армении.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами и общество имеет основания для недовольства. Он дал многочисленные обещания, некоторые даже сверх своих полномочий.

«Ядерная программа достаточно повысила авторитет Роухани, когда были разморожены некоторые средства в европейских банках, народ понадеялся, что они пойдут на урегулирование в социальной сфере, однако финансы пошли на урегулирование сирийской проблемы, таково было решение духовного лидера Ирана, однако недовольство общество оказалось направлено против правительства, после объяснений Роухани стрелка недовольства повернулась на духовного лидера, акции протеста социального характера получили политическую окрашенность. Все это указывает на серьезные системные проблемы»,- сказала иранист Гоар Искандарян. По ее словам, попытки внешнего вмешательства возможны, однако в данный момент ситуация в Иране контролируется.

28-го декабря в крупных городах Ирана, в том числе, в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, начались массовые акции протеста против социально-экономической политики правительства. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным иранских СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны.

В связи с кризисом в Иране Совбез ООН созвал внеочередное совещание.