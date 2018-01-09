В 2017 году Молодежный фонд Армении увеличил число своих программ, особенно, по части инициатив, связанных с МО Армении и военнослужащими. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал координатор Совета попечителей Молодежного фонда Армении Карен Авагян.

«Молодежный фонд Армении, всем своим составом, большой армией волонтеров, ресурсами принимает участие в программах, проводимых в рядах ВС Армении, о которых часто не говорится, поскольку в этом нет нужды. Мы делаем молча свое дело. Важны все программы Молодежного фонда Армении – каждая в своем объеме решает определенные вопросы, делая жизн молодежи более интересной и насыщенной»,- сказал координатор Совета попечителей Молодежного фонда Армении Карен Авагян.

По его словам, отделяются программы по предоставлению стипендий, проводимые при поддержке правительства Армении, среди которых надо отметить предоставление льгот по платам за обучение для тех студентов, которые осуществляли боевое дежурство во время апрельской войны.

Как рассказал координатор Совета попечителей Молодежного фонда Армении Карен Авагян, в 2017 году Фонд, совместно с ВУЗами, лорганизовал молодежные лагеря, профессиональные слеты, прочие программы.

Особое место в 2017-м году заняли программы, проводимые в Арцахе. В частности, Молодежный фонд Армении организовал посещение Арцаха для ;представителей молодежных политических структур, во время чего были достигнуты определенные договоренности. Как логическое завершение, в 2018 году в Степанакерте откроется филиал Молодежного фонда Армении. Уже подобрали здание, и после определенной подготовительной работы эта организация откроет свои двери для молодежи Арцаха.

Молодежный фонд Армении действует с 2010 года.

«В ходе работы рождаются новые программы, идеи. За эти годы осуществлено тысячи инициатив. Наша маленькая структура, число сотрудников которой не соответствует масштабу программ, умеет организовать и осуществлять масштабные мероприятия. С гордостью могу сказать, что нет в нашей стране какой-либо крупной программы, в которой так или иначе мы бы не приняли участия. Мы имеем центры во всех областях, осуществляем программы в областях образования, социальной, медицинской и пр.»,- сказал координатор Совета попечителей Молодежного фонда Армении Карен Авагян.

По его словам, в 2018-м году сохранятся все основные программы, но будут и новые. Волонтеры Молодежного фонда Армении примут участие в оргработе саммита Франкофонии, мероприятиях в честь 2800-летия Еревана. В рамках президентского гранта, Молодежный фонд Армении проведет конкурс для общественных организаций по ряду номинаций в честь 100-летия Первой Республики и Майской битвы.