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Папа Римский Франциск поздравил армянский народ


Папа Римский Франциск поздравил армянский народ с Новым годом и Рождеством.

Как передает «Арменпресс», поздравительную буллу Папы передал Киликийскому католикосу Араму Первому папский легат Иван Сандус.  в своем послании Папа Римский выразил самые лучшие пожелания армянскому народу, Армянской церкви и Католикосату Великого дома Киликийского.

В ходе встречи Сандус и католикос Арам Первый обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке.


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