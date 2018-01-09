Папа Римский Франциск поздравил армянский народ с Новым годом и Рождеством.

Как передает «Арменпресс», поздравительную буллу Папы передал Киликийскому католикосу Араму Первому папский легат Иван Сандус. в своем послании Папа Римский выразил самые лучшие пожелания армянскому народу, Армянской церкви и Католикосату Великого дома Киликийского.

В ходе встречи Сандус и католикос Арам Первый обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке.