В Федерации борьбы Армении вновь произошли изменения в руководящем составе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении.

Главного секретаря Федерации Араика Багдасаряна сменил на этом посту борец греко-римского стиля, чемпион мира Вагинак Галустян.

С 2014-го года Вагинак Галустян занимает также должность начальника управления политики по делам спортивных организаций и детско-юношеского спосрта Министерства по делам молодежи и спорта Армении.