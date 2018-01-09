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В Федерации борьбы Армении вновь произошли изменения в руководящем составе


В Федерации борьбы Армении вновь произошли изменения в руководящем составе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении.

Главного секретаря Федерации Араика Багдасаряна сменил на этом посту борец греко-римского стиля, чемпион мира Вагинак Галустян.

С 2014-го года Вагинак Галустян занимает также должность начальника управления политики по делам спортивных организаций и детско-юношеского спосрта Министерства по делам молодежи и спорта Армении.


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