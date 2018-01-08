В Японии создают радар космического микромусора, сообщают СМИ

Японское аэрокосмическое агентство JAXA разрабатывает радар для обнаружения мелкого "космического мусора" величиной от 10 сантиметров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета "Иомиури".

По ее данным, до сих пор размещенный в префектуре Окаяма радар JAXA в состоянии обнаружить на орбите нашей планеты объекты только крупнее полутора метров. Новое устройство, которое предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году, будет примерно в 200 раз более чувствительным.

Это необходимо для изучения путей предотвращения столкновения космического мусора с находящимися на орбите спутниками на высоте до 2000 километров.

В то же время, как сообщает "Иомиури", министерство обороны Японии готовится построить в префектуре Ямагути еще один радар, который будет обнаруживать "космический мусор" на геосинхронной орбите на высоте около 36 тысяч километров.