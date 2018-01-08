Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине

Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур проводится ежегодно, начиная с 1963 года, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Харбин, столица провинции Хэйлунцзян в Китае, является одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Официально фестиваль в Харбине начинается 5 января и длится один месяц. Однако экспонаты часто открываются раньше и, если позволяет погода, остаются дольше.

Ледовые скульптуры обрабатываются как при помощи современных (например, лазеры), так и с помощью более традиционных инструментов (например, ледовые фонари). Зимний отдых на фестивале включает горные лыжи, купание в зимней проруби реки Сунгари.

Харбинский фестиваль является одним из четырех крупнейших в мире фестивалей льда и снега, наряду с японским фестивалем снега в Саппоро, канадским зимним карнавалом в Квебеке и норвежским лыжным фестивалем.