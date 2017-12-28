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Президент Армении в Центральном банке принял участие в приёме, организованном по случаю праздников Нового года и Святого Рождества


Президент Армении Серж Саргсян в Центральном банке принял участие в приёме, организованном по случаю праздников Нового года и Святого Рождества. Президент Республики поздравил с наступающими праздниками всех сотрудников Центрального банка и банковской системы Армении и их семьи и пожелал им всего наилучшего. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян пожелал, чтобы достигнутые в экономике и политической сфере в 2017 году положительные результаты полностью перешли в 2018 год, укрепились и увеличились. 
На приеме президент Армении поблагодарил сотрудников банковской системы за их усилия по развитию системы в прошлом году и пожелал им дальнейших успехов.

Президент Саргсян также коснулся основных проблем и задач, стоящих перед Центробанком в 2018 году.




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