Президент Армении в министерстве иностранных дел принял участие в приеме по случаю Нового года и Рождества

Президент Армении Серж Саргсян в министерстве иностранных дел принял участие в приеме по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил и пожелал всем сотрудникам министерства иностранных дел и всех дипломатических представительств Армении за рубежом с предстоящими праздниками. Президент поздравил всех дипломатов, аккредитованных в Ереване, и попросил их передать приветствия их коллегам.

В ходе приема президент Республики Армении наградил группу лиц за вклад в процесс переговоров вокруг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

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Речь президента Армении Сержа Саргсяна на приеме в министерстве иностранных дел по случаю Нового года и Рождества

Господин министр,

уважаемые члены дипломатического корпуса,

уважаемые послы,

Наши встречи в конце года стали традицией, что дает возможность подвести итоги года. Я уверен, что в эти дни каждый из нас мысленно проходит по 365 звеньям цепи, пытаясь оценить, что мы сделали и что должны сделать, а также наметить, что мы должны сделать в следующем году.

Подводя итоги 2017 года, я хотел бы поздравить всех нас с тем, что прошлый год ознаменовался нацеленными на будущее важными решениями и результатами. В этом году наша дипломатия также смогла продемонстрировать последовательность в решении своих проблем. Армения продолжает выступать в качестве надежного международного партнера, который готов к открытому сотрудничеству на разных платформах, воспринимается своими устремлениями и способен сочетать отношения с разными партнерами.

В следующем году мы проведем 17-й саммит Франкофонии, возможно, самое масштабное событие с момента нашей независимости. Мы должны со всей серьезностью подойти к организации и проведению саммита и председательству в организации, которая объединяет почти половину мира. Конечно, все государственные структуры Армении, включая все учреждения, будут участвовать в этом мероприятии, но львиная доля организационно-политической составляющей этой работы будет на ваших плечах. И очень естественно, что я прошу и требую подходить к работе с большой ответственностью.

Действительно, в прошлом году были также недостатки и незаконченные дела, которые у нас еще будет возможность обсудить более подробно в ходе моей предстоящей встречи с руководством министерства иностранных дел.

Поэтому в следующем году мы будем двигаться вперед с обязательством исправлять дефициты, заканчивать незавершенные и, конечно же, приносить новые, конструктивные и творческие идеи.

Уважаемые коллеги,

наша страна находится в процессе активных реформ, и апрельские парламентские выборы стали уникальным испытанием нашей реформы. С изменением Конституции мы выбрали долгосрочную и устойчивую модель развития, на которую будет основываться новое поколение Армении.

Одним из достижений 2017 года стало подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Это лучше всего свидетельствует о том, что в случае приверженности, целенаправленности и последовательной работы можно добиться желаемого результата.

Наша последовательная работа также дала положительные результаты в Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе, и мы активно содействуем дальнейшему укреплению жизненно важных для нас этих структур.

Исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается на первом месте нашей внешней политики и политики безопасности. Независимо от ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем заявить, что после однолетнего перерыва состоялась Женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего было достигнуто совместное заявление и договоренность об ослаблении напряженности.

В этой связи международное сообщество и Армения говорят на одном языке. Это лучше всего отражается как в заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и в заявлении саммита ОДКБ и Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом

Уважаемые коллеги,

сердечно поздравляю сотрудников министерства иностранных дел и всех дипломатических миссий Армении за рубежом с предстоящими праздниками Нового года и Рождества. И, конечно же, я поздравляю всех аккредитованных в Ереване дипломатов и прошу их передать мои поздравления своим коллегам.

Жизнь, конечно, не однообразна, и в жизни есть место как для позитивного, так и для негативного. Поэтому 2018 год должен быть как можно более позитивным для наших людей и государства, годом мира, развития и прогресса, полный удовлетворения и улыбок.

С Новым годом и Рождеством! Благодарю вас.