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Выбраны самые безумные наряды жены президента США


Эксперты моды выбрали самые необычные и вызывающие наряды первой леди США Меланьи Трамп. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Стилисты оценили платья, пальто и костюмы, которые жена Дональда Трампа надевала на различные мероприятия в Америке и Европе в 2017 году. Среди них — платье ярко-розового цвета, в котором Меланья выступала в ООН в сентябре, инагурационный наряд льдисто-голубого цвета и пальто в объемных аппликациях в виде роз от Dolce & Gabbana.

Издание отмечает, что Меланья делает покупки с помощью своего неофициального стилиста-консультанта Эрве Пьерра. Ее любимые магазины в Нью-Йорке — универмаги Bergdorf Goodman и Saks, а также бутики Michael Kors и Christian Dior. В Европе супруга президента США предпочитает, кроме уже упомянутого Dolce & Gabbana, посещать магазины модных домов Fendi, Valentino и Alexander McQueen.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin.

 

 

 




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