Компании Ucom и Discovery Science подвели итоги года под лозунгом «Вперед, в космос!»

Компании Ucom и Discovery Science подвели итоги конкурса за 2017 год. Осуществилась мечта авторов лучшей идеи о коммуникации будущего, братьев Самсона и Гранта Айрапетянов. Они полетели в Нидерланды и посетили штаб-квартиру Европейского космического агентства. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

Проживающие в России братья Айрапетяны и подумать не могли, что при проведении летних каникул в Армении они примут участие в совместном конкурсе всемирно известного канала Discovery Science и компании Ucom, победят в нем и, таким образом, проложат себе путь в штаб-квартиру Европейского космического агентства. Членов жюри впечатлила идея об устройстве для глухонемых людей. Устройство нужно носить на руке таким образом, чтобы оно в звуковом эквиваленте воспроизводило движения рук, а звук преображало в видеоизображение посредством голографической камеры. «Я и Самсон мечтаем учиться в инженерной лаборатории «Армат», чьи питомцы шлют горячий привет из Амстердама. Благодарим Ucom за исполнение нашей мечты», - сказал Грант Айрапетян.