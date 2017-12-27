Эдуард Шармазанов представил вызовы, стоящие перед Арменией, и долгосрочные пути по их преодолению

На первом заседании новоизбранного Национального Собрания Армении президент Армении Серж Саргсян представил стратегические направления преодоления вызовов, стоящих перед Арменией, до 2040 года и цивилизованные пути для их достижения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Независимо от того, кто будет у власти завтра или послезавтра, он не сможет не считаться с этими вызовами. Первый из них – борьба с коррупцией, президент Армении Серж Саргсян представил формулу правильной работы с госчиновниками - «честность плюс профессионализм, минус коррупция». Это формула, данная президентом Армении Сержем Саргсяном. Независимо от того, кто будет у власти в ближайшие 10-15 лет, если мы не пойдем этим путем, мы не сможем иметь эффективной ситемы управления государством»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, второй важный высов – проблемы демографии. «Мы установили четкую планку – в 2040 году мы должны стремиться к численности населения в 4 млн человек – за счет естественного прироста и репатриации»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, что касается сферы безопасности, то, по словам вице-спикера НС РА, после Апрельской войны 2016 года 2017 год стал годом устранения упущений.

«По части безопасности 2017 год стал годом устранения упущений, более эффективного управления, оперативного противодействия вызовам», – отметил он.

Э. Шармазанов отметил, что с целью усиления ВС РА, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит на сумму 100 млн. долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.