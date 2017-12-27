Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Эдуард Шармазанов представил вызовы, стоящие перед Арменией, и долгосрочные пути по их преодолению


На первом заседании новоизбранного Национального Собрания Армении президент Армении Серж Саргсян представил стратегические направления преодоления вызовов, стоящих перед Арменией, до  2040 года и цивилизованные пути для их достижения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

 «Независимо от того, кто будет у власти завтра или послезавтра, он не сможет не считаться с этими вызовами. Первый из них – борьба с коррупцией, президент Армении Серж Саргсян представил формулу правильной работы с госчиновниками - «честность плюс профессионализм, минус коррупция». Это формула, данная  президентом Армении Сержем Саргсяном.  Независимо от того, кто будет у власти в ближайшие 10-15 лет, если мы не пойдем этим путем, мы не сможем иметь эффективной ситемы управления государством»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, второй важный высов – проблемы демографии. «Мы установили четкую планку – в 2040 году мы должны стремиться к численности населения в 4 млн человек – за счет естественного прироста и репатриации»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, что касается сферы безопасности, то, по словам вице-спикера НС РА, после Апрельской войны 2016 года 2017 год стал годом устранения упущений.

«По части безопасности 2017 год стал годом устранения упущений, более эффективного управления, оперативного противодействия вызовам», – отметил он.

Э. Шармазанов отметил, что с целью усиления ВС РА, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит на сумму 100 млн. долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.


«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации