В 2018 году Армения начнет в ряде европейских стран процесс по признанию Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«В 2018 году Армения начнет процесс по признанию Геноцида армян как миниму, в 2-3 из европейских стран. Не могу сказать, что сразу последует успех, однако процесс надо будет запустить»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, процесс по признанию Геноцида армян должен быть начат в связи с одним вопросом, о котором говорил президент Армении Серж Саргсян на саммите ООН. «В 2018 году исполняется 70 лет со дня Конвенции ООН, осуждающей геноциды. И если в основе этой конвенции лежит термин Рафаэля Ленкина genocide, основанный им на Геноциде армян, то 70-летие со дня Конвенции ООН должно объединить все страны, все организации, во имя защиты человека и против геножидов, и Геноцид армян, как и другир геноциды, должны быть осуждены и наказаны»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, уходящий год был с этой точки зрения положительным, так как Геноцид армян признала Чехия, особенно, с учетом тех теплых отношений, которые сложились между Чехией и Турцией.

сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.