Самая большая ценность – человек: беседа с актрисой и режиссером Луизой Коста Саргсян

Недавно в Армении побывала проживающая в Швеции наша соотечественница актриса и режиссер Луиза Коста Саргсян. «Арменпресс» представляет беседу с ней.

-Луиза, мы слышали о вас как о креативной натуре и искусствоведе от представителей искусства, читали в прессе, в интернете. Вы прошли интересный творческий путь, который начался еще на киностудии «Айфильм»... Расскажете?

- Закончив отделение киностудии «Айфильм» по специальности «Актер театра и кино», я продолжила учебу в Педагогическом институте, на режиссерском отделении факультета культуры под руководством Генрика Маляна. Затем, выйдя замуж, я переехала в Гюмри. А после землетрясения... я была руководителем театрального отделения Центра эстетики Генриха Игитяна, работала в телестудии «Ширак» режиссером. Позже я вернулась в Ереван, работала режиссером детских передач в телекомпании «Кентрон», затем – работала актрисой в театре «Пос». К сожалению, театр закрылся, и в 2008 году я уехала в Швецию. Сначала я играла в местном театре, затем – создала в том же театре группу «Камин» («Очаг»). В качестве режиссера я поставила на сцене этого театра несколько спектаклей для детей и взрослых. Из удавшихя спектаклей были постановки сказок Туманяна, которые и стали моей визитной карточкой.

-Не трудно ли было представлять сказки Туманяна на шведском? Какие из сказок вы представили и почему?

-Я инсценировала «Лжеца» и «Глупого человека». Перевела на шведский я сама, пытаясь сохранить ауру оригинала. Мой выбор был обусловлен общечеловеческой тематикой этих сказок, юмором, понятным всем, без учета национальностей. Актеры-шведы играли с удовольствием и пониманием. Я даже сохранила несколько армянских выражений, которые даже вышли за пределы сцены. Например, когда в спектакле волк встречает глупца и спрашивает «Բարև ախպեր ջան, ո՞ւր ես գնում», (здравствуй, брат, куда идешь?), актеры начали так приветствовать друг друга.

-Таким образом, вы представляли не только армянских авторов, но и армянский язык и армянский дух. Как мне известно, этим вы не ограничились.

-Сразу по приезду в Швецию я на чала работать в воскресной школе при церкви, где постановками спектаклей я пыталась возбудить интерес и любовь к армянскому языку. Я обучала детей также музыке Комитаса, Екмаляна, в воскресной школе я поставила 4 спектакля. По причине нехватки времени я была вынуждена оставить эту работу. Связи с детьми сохраняются.

-Каких важных профессиональных успехов вы достигли в Швеции?

-Приглашение из театра города Упсала, где я сыграла 2 роли в «Добром человеке из Сезуана» Брехта.

-Насколько мне известно, вы первая армянка, игравшая в этом театре.

-Это был большой успех в профессиональном плане, успехом я считаю и то, что через меня ,многие шведы узнали об Армении, после знакомства со мной они читали об Армении в Википедии, знао мились с нашей историей и культурой.

-Как действует в Швеции армянская община?

-Армянская община невелика, посольство Армении открылось всего 4 года назад. Наш посол – Артак Апитонян, очень симпатичная и грамотная личность, он пытается связать старых и новых членов армянской общины.

-С какими планами вы приехали в Армению?

-Планы зрели долго – наведение мостов между армянской и шведской культурами. Есть шведская пословица - «когда вы работаете вместе, не думайте о разнице между собой, думайте о сходстве». Строю наше сотрудничество в этом контексте. Хочу сделать постановку силами армянских и шведских актеров. Мы планируем также переводы кбиг. Хочу открыть в Армении школу, где преподавали бы языки по методам скандинавских стран. Прежде всего, мы формируем группу единомышленников.

-Что вы предпочитаете в скандинавской кухне?

-Лосось по норвежски, здесь вообще очень вкусно готовят рыбу.

-Что на этото раз вы увозите с собой из Армении?

-Мысленно беру с собой людей, единомышленников, которые услышали и восприняли мои идеи.

-Что является для вас самым важным в жизни?

-Человек... Самая большая ценность – человек, и неважно, какой он национальности, социального положения.

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интервью Аллы Серобян