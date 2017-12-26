В аэропортах «Звартноц» и «Ширак» будут действовать новые специализированные услуги для пассажиров с ограниченными возможностями. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

«Мы всегда держим в центре внимания качество услуг в международных аэропортах «Звартноц» и «Ширак». Можно сказать, что вскоре в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» будут действовать новые специализированные услуги для пассажиров с ограниченными возможностями, чтобы помочь передвижению лиц с ограничениями подвижности»,- сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

Инвалидам помогут сотрудники, прошедшие специальную подготовку.