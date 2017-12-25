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Президенты Армении и Грузии подчеркнули важность сохранения сбалансированного подхода к чувствительным для двух государств вопросам


Президенты Армении и Грузии в контексте безопасности и стабильности на Южном Кавказе подчеркнули сбалансированный и конструктивный подход к чувствительным для двух государств вопросам. Как сообщает корр. Арменпресс из Тбилиси, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с журналистами по итогам встречи с президентом Грузии.

«Мы согласны в том, что всеобъемлющее и прочное урегулирование конфликтов возможно только мирным путем в рамках согласованных форматов, и только путем переговоров» - сказал президент.

Серж Саргсян заверил, что на всех своих переговорах Армения постоянно прилагает усилия для получения таких документов, заявлений, резолюций, которые не наносят ущерба интересам Грузии.

«И я считаю, что сохранение такой позиции как с грузинской, так и с армянской стороны может только принести пользу нашим народам», - сказал президент Серж


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