Президенты Армении и Грузии подчеркнули важность сохранения сбалансированного подхода к чувствительным для двух государств вопросам

Президенты Армении и Грузии в контексте безопасности и стабильности на Южном Кавказе подчеркнули сбалансированный и конструктивный подход к чувствительным для двух государств вопросам. Как сообщает корр. Арменпресс из Тбилиси, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с журналистами по итогам встречи с президентом Грузии.

«Мы согласны в том, что всеобъемлющее и прочное урегулирование конфликтов возможно только мирным путем в рамках согласованных форматов, и только путем переговоров» - сказал президент.

Серж Саргсян заверил, что на всех своих переговорах Армения постоянно прилагает усилия для получения таких документов, заявлений, резолюций, которые не наносят ущерба интересам Грузии.

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