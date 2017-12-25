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Владельцы iPhone X рассказали о новом недостатке смартфона


Владельцы iPhone X рассказали о невозможности совершения семейных покупок с помощью Face ID (система распознавания лица). Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Ars Technica.

На предыдущих моделях iPhone, как пишет издание, Touch ID (система распознавания отпечатков пальцев) позволяла одобрить семейные покупки. Однако пользователи последней новинки от Apple сетуют, что теперь им необходимо вводить пароль от Apple ID для одобрения, к примеру, приобретения, совершенного их детьми с другого устройства, так как сделать это с помощью Face ID, которая заменила в iPhone X Touch ID, невозможно.

 

 




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