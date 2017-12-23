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"Единая Россия" поддерживает Путина на президентских выборах – Дмитрий Медведев


Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подтвердил, что партия поддерживает Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет самых разных людей. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны - Владимир Владимирович Путин", - сказал Медведев на съезде "Единой России".

Медведев напомнил, что партийцы "уже давно и твердо определили, кому окажут поддержку".




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