В 2017г. в ЕАЭС отмечен рост экономики по некоторым стрежневым направлениям. На ежегодном форуме под девизом «3 года ЕАЭС: достижения и перспективы» посол Беларуси Игорь Назарук отметил, что рост взаимной торговли вырос почти на 27%, внешняя торговля – на 2.5, сельское хозяйство – на 3.2. Он отметил, что в этих направлениях в Армении показатели сравнительно высокие.

«Показатели были бы выше, если бы наши партнеры, как и Беларусь, не были под санкциями», - как передает Арменпресс, сказал посол.

По его словам, в некоторых направлениях есть препятствия, но идет работа по их устранению. Проводится либерализация рынков, идет работа по статусу товаров, произведенных в ЕАЭС, с тем чтобы на внешнем рынке они представлялись как единое производство.

«В 2018г. мы ожидаем взлет и уверены, что ЕЭК под руководство Тиграна Саркисяна сделает все возможное для этого. Обсуждаются возможности расширения сотрудничества со странами-партнерами. Завершаются переговоры с Ираном, есть позитив в переговорах с Израилем, а также с Индонезией. Мы не стоим на месте, мы продолжаем усилия по выходу на разные рынки», - сказал Назарук.

В качестве нового фактора он отметил недавно подписанное соглашение ЕС-Армения. Оно может существенно повысить эффективность взаимодействия двух крупных региональных объединений.

Посол отметил также, что в ноябре состоялся саммит ОДКБ, на котором было принято более 20 документов, в том числе и заявление об укреплении оборонительного потенциала ОДКБ, о содействии в урегулировании карабахского конфликта.



