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В 2017г. в ЕАЭС отмечен рост экономики по некоторым стрежневым направлениям


В 2017г. в  ЕАЭС отмечен рост экономики по некоторым стрежневым направлениям. На ежегодном форуме под девизом «3 года ЕАЭС: достижения и перспективы» посол Беларуси Игорь Назарук отметил, что рост взаимной торговли вырос почти на 27%, внешняя торговля – на 2.5, сельское  хозяйство – на 3.2. Он отметил, что в этих направлениях в Армении показатели сравнительно высокие. 

«Показатели были бы выше, если бы наши партнеры, как и Беларусь, не  были под санкциями», - как передает Арменпресс, сказал посол.

По его словам, в некоторых направлениях есть препятствия, но идет работа  по их устранению. Проводится либерализация рынков, идет работа  по статусу товаров, произведенных в ЕАЭС, с тем чтобы на внешнем рынке они представлялись как единое  производство. 

«В 2018г. мы  ожидаем взлет и уверены, что ЕЭК  под руководство Тиграна Саркисяна сделает все возможное  для  этого. Обсуждаются возможности расширения  сотрудничества со странами-партнерами. Завершаются переговоры с  Ираном, есть позитив  в  переговорах с Израилем, а также с Индонезией. Мы  не  стоим на  месте, мы  продолжаем усилия по выходу на разные  рынки», - сказал Назарук.

В качестве  нового фактора он отметил недавно подписанное соглашение ЕС-Армения. Оно может существенно повысить эффективность взаимодействия двух крупных региональных объединений. 

Посол отметил также, что в ноябре  состоялся саммит ОДКБ, на котором было принято более 20 документов, в том числе  и заявление об укреплении оборонительного потенциала ОДКБ, о содействии в урегулировании карабахского конфликта.


 




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