Реформы в восстанавливаемой энергетике, огромная работа на ААЭС, инвестиционные программы: итоговое интервью замминистра энергетики

Разработка программы по либерализации энергетического рынка и бурные обсуждения в НС Армении, реформы в восстанавливаемой энергетике, огромная работа по продлению работы второго блока ААЭС, - таковы были основные направления реформ в отрасли энергетики в Армении. «Арменпресс» представляет итоговое интервью замминистра энергетики Айка Арутюняна.

- Г-н Арутюнян, подводя итоги года, какие 3 программы и шаги вы бы выделили в контексте осуществляемой в отрасли политики?

- В этом году были осуществлены серьезные программы, трудно выделить 3 из них. Тем не менее, первой можно назвать разработку программы по либерализации энергетического рынка. Она предполагает пошаговую либерализацию энергетического рынка. Пакет законопроектов был представлен в НС Армении, где были и бурные обсуждения программы, он, по всей вероятности, в январе пойдет на пленарное заседание НС Армении.

Вторая программа – была поделана огромная работа по продлению работы второго блока ААЭС.

Третья - реформы в восстанавливаемой солнечной энергетике, которая в этом году вошла в деловую фазу.

Что касается проблем, то они есть всегда. В ЭСА имеются структуры, требующие переоснащения, и руководство ЭСА предоставило инвестиционный проект, под который будут выделены дешевые кредиты, под госгарантии.

- На днях ЦБ Армении и германский банк KfW подписали 18-го декабря кредитный договор на сумму в 15 млн евро под программу «Финансирование энергосберегающих проектов микро, малых и средних предприятий».

- На самом деле, это второй этап программы, на первом этапе был выдан кредит в размере 20 млн евро, затем был начат второй этап программы.

- На каком этапе находится строительство линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия?

- Правительство предусмотрело завершение строиыельства в 2019-2020 годах, сейчас идет довольно трудная инженерная работа, которая несколько затягивается по причине сложного ландшафта.

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