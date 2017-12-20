Сотрудники органов национальной безопасности высоко несут звание хранителя основ нашей государственности: послание Сержа Саргсяна

Президент Армении Серж Саргсян поздравил сотрудников органов национальной безопасности с их профессиональным праздником. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна по случаю Дня сотрудника органов национальной безопасности сказано:

«Уважаемые сотрудники органов национальной безопасности!Поздравляю вас и ветеранов системы с профессиональным праздником!От имени нашего общества и государства выражаю вам благодарность за самоотверженный труд, за вашу роль в том, чтобы уберечь нашу страну от катастрофических злодеяний и проявленный вами профессионализм.К сожалению, царящая в последние десятилетия в регионе и мире ситуация непрерывно сопровождается гнусными посягательствами, в особенности жестокими преступлениями террористического характера. В таких условиях вам удаётся высоко нести звание хранителя основ нашей государственности, конституционного порядка и безопасности. Вы созвучно со временем развиваете свою работу, сдерживая опасное развитие событий.В течение 2017 года подразделения органов национальной безопасности при исполнении своих функций проявили требующуюся подготовленность. Более того, органы СНБ, контролируя оперативную ситуацию, не позволили, чтобы какие-либо процессы вызвали вредные последствия для государственности и конституционного порядка Армении.В то же время, руководство и персонал органов национальной безопасности выполняли ежедневную непрерывную работу для обеспечения безопасного и естественного течения реализации конституционных реформ. В кругу этих работ в предстоящем году будет уточнен также статус Службы национальной безопасности.Уважаемые господа генералы и офицеры,Уважаемые ветераны,Мы преисполнены решимости обеспечить дальнейшее развитие деятельности Службы национальной безопасности Республики Армения. Более того, мы будем делать всё, чтобы реализуемые по всем направлениям работы соответствовали критериям передовых современных спецслужб».