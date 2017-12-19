Президент осмотрел посвящённую 85-летию Союз художников Армении выставку и присутствовал на премьере фильма «Путь нашей мечты»

Президент Армении Серж Саргсян посетил Союз художников Армении, осмотрел юбилейную выставку, посвящённую 85-летию Союза, в которой живущие и творящие в Армении художники всех поколений представили около 300 произведений, выполненных в разных жанрах - живопись, графические работы, скульптура, а также экспонаты декоративного искусства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян затем в кинотеатре «Москва» присутствовал на премьере состоящего их семи новелл художественного фильма «Путь нашей мечты». В основу фильма осуществившие экранизацию этих новелл семеро режиссёров положили каждый одну историю, которая представляет основанные на любви к Армении судьбы разных людей, прошедших 25-летний путь независимости Армении.