Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании нагорно-карабахского конфликта.