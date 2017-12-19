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Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 


Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании нагорно-карабахского конфликта.



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