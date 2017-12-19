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ЦБ Армении и банк KfW подписали кредитный договор на сумму в 15 млн евро


ЦБ Армении и германский банк KfW подписали 18-го декабря кредитный договор на сумму в 15 млн евро под программу «Финансирование энергосберегающих проектов микро, малых и средних предприятий». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Распределение кредитных средств будет проводиться через коммерческие банки и кредитные организации, которые и будут нести риски по кредитам.

Средства пойдут на кредитование энергосберегающих проектов микро, малых и средних предприятий, что даст возможность оснастить указанные предприятия новейшим энергоэффективным оборудованием.

В рамках сотрудничества планируется также оказание технического содействия и консультативной помощи.

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