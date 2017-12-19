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Состоялась встреча Агвана Овсепяна с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным


В Москве, в  Следственном комитете России 18 декабря состоялась рабочая встреча председателя СК РФ Александра Бастрыкина с главой Следственного комитета Армении Агваном Овсепяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в ходе переговоров руководители ведомств затронули широкий перечень представляющих взаимный интерес вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе касающихся взаимодействия по конкретным уголовным делам.

Кроме того, стороны подробно обсудили перспективы и приоритетные направления совместной работы, проведение в предстоящем году мероприятий международного характера с участием представителей обоих ведомств.

Достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие и укрепление сотрудничества Следственных комитетов.

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