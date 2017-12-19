Для туризма задачей номер один является повышение узнаваемости страны
Для туризма задачей номер один является повышение узнаваемости страны, считает председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала 19-го декабря в беседе с журналистами.
По ее словам, пока армянам зарубежом задают вопрос «откуда вы?», и, узнав, что из Армении, спрашивают «а где это?», нам многое предстоит сделать. «Перед нами стоит важная задача - повышение узнаваемости страны во всем мире»,- считает председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян. По ее словам, в этом смысле важно организовать визиты зарубежных журналистов, в рамках маркетинговых мероприятий. «Для повышения узнаваемости страны во всем мире самым хорошим инструментом является организация визитов зарубежных журналистов. За год к нам приезжали журналисты из 11 стран, мы пригласили 102 зарубежных журналистов, было опубликовано окло 100 статей, подготовлено более 12 видеофильмов, репортажей. Получается, что в течение года не было и дня без присутствия в Армении зарубежных журналистов»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.
По ее словам, важно также использование цифровых технологий, в данном контексте важен рост числа посетителей сайта Armenia.travel, который вскоре будет доступен на русском языке, планируется японский вариант. «В сайте зарегистрировано 530 тысяч посещений из 144 стран»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.
По ее словам, в качестве таргетных стран ведется работа в РФ, Иране, странах Персидского залива, Восточной и Западной Европы – в тех странах, с которыми мы имеем прямое воздушное сообщение.«Либерализация визового режима тоже стала причиной работы с теми странами, где либерализация произошла. Наша основная политика – увеличение числа туристов»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.