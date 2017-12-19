Для туризма задачей номер один является повышение узнаваемости страны, считает председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала 19-го декабря в беседе с журналистами.

По ее словам, пока армянам зарубежом задают вопрос «откуда вы?», и, узнав, что из Армении, спрашивают «а где это?», нам многое предстоит сделать. «Перед нами стоит важная задача - повышение узнаваемости страны во всем мире»,- считает председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян. По ее словам, в этом смысле важно организовать визиты зарубежных журналистов, в рамках маркетинговых мероприятий. «Для повышения узнаваемости страны во всем мире самым хорошим инструментом является организация визитов зарубежных журналистов. За год к нам приезжали журналисты из 11 стран, мы пригласили 102 зарубежных журналистов, было опубликовано окло 100 статей, подготовлено более 12 видеофильмов, репортажей. Получается, что в течение года не было и дня без присутствия в Армении зарубежных журналистов»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, важно также использование цифровых технологий, в данном контексте важен рост числа посетителей сайта Armenia.travel, который вскоре будет доступен на русском языке, планируется японский вариант. «В сайте зарегистрировано 530 тысяч посещений из 144 стран»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, в качестве таргетных стран ведется работа в РФ, Иране, странах Персидского залива, Восточной и Западной Европы – в тех странах, с которыми мы имеем прямое воздушное сообщение.

«Либерализация визового режима тоже стала причиной работы с теми странами, где либерализация произошла. Наша основная политика – увеличение числа туристов»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.