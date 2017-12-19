Константин Затулин исключает возможность возврата НКР в состав Азербайджана

Азербайджан не может выйти из тупика, в котором очутился по причине собственной риторики. Таким образом, Азербайджан закрывает перспективу мирного урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом во время телемоста, организованного в агентстве «Спутник», заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«В ближайшее время я не предвижу серьезного прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Думаю, это будет длительный процесс. Трудно ожидать другого при нынешних настроениях, в том числе, и в Азербайджане», - заявил Затулин.

По его словам, он с коллегами в данный момент ожидают, что не будет возобновления обострений конфликта и военных действий, не будет кровопролития. По его мнению, это самая важная позиция, которой надо придерживаться в данный момент.

По поводу продажи оружия Азербайджану Константин Затулин заявил, что это было сделано с условием, что Азербайджан проявит сдержанность и не применит российское оружие в зоне карабахского конфликта.

«К сожалению, Азербайджан нарушил свои обещания», - заявил он. По его словам, РФ несколько сбалансировала ситуацию продажей оружия Армении, а сохранение баланса является самым важным, чтобы стороны осознавали, что на свои атаки они получат контратаки.

«Я рассматриваю НКР как самоопределившуюся территорию, и не склонен думать, что когда-либо, при каких-либо обстоятельствах НКР вернется в состав Азербайджана, думаю, это абсолютно невероятный вариант развития событий»,- заявил Константин Затулин.

По его словам, риторика азербайджанских СМИ с оскорблениями и крайними оценками никак не может помочь сторонам:Риторика азербайджанских СМИ ослабляет авторитет Азербайджана во внешнем мире. Как может помочь стране тот известный факт, когда убившего во время учений НАТО в Венгрии топором армянского коллегу азербайджанского офицера превратили в национального героя, освободили и повысили в звании. Какое взаимопонимание можно ожидать от армянской стороны при таких подходах?По его словам, РФ не прекращает организацию 2-сторонних и многосторонних встреч по теме карабахского конфликта. «Все то, что мы можем сделать сегодня, это удержать стороны от возобновления военных действий»,- заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.