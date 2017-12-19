Новая армянская модель сотрудничества ВУЗ-работодатель удостоилась одобрения на европейском форуме

Новая армянская модель сотрудничества ВУЗ-работодатель удостоилась внимания и одобрения на европейском форуме обеспечения качества высшего образования. Модель позволяет способствовать правильной подготовке кадров в ВУЗах – после проведения консультаций с работодателями.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал автор этой модели, директор Национального центра по обеспечению качества высшего образования Армении Рубен Топчян.

«Для создания программы, соответствующей требованиям рынка труда, ВУЗы должны общаться с работодателями. Однако это общения часто бывает затруднительным, поскольку работодатель хочет, чтобы с ним говорили на его языке, а ВУЗ говорит на своем. Мы попытались найти «общий язык». Разработали программу, которая помогает понять, каков создаваемый работодателем продукт, каковы его требования, которые можно предъявить ВУЗу. В результате ВУЗ сможет изменить некоторые элементы учебного процесса»,- сказал Топчян и добавил, что основы предлагаемой модели были аложены еше 3 года назад, однако практически она была применена с декабря прошлого года. Сейчас модель отрабатывается.

По словам Рубена Топчяна, чтобы способствовать правильной подготовке кадров в ВУЗах, надо, чтобы в ходе обучения студенты решали задачи, представленные работодателем. Решение задач, представленных работодателем, становится оценочным предметом в ВУЗе.

Центр снимает на видео обсуждения с работодателями, затем представляет их ВУЗам. Мы организуем 2 встречи: на первой – просмотр матерала, на второй – обсуждение. Преподаватели делают свои предложения. Наша модель работает в ИТ-отрасли и в переводческом деле. Сейчас мы работаем с 5 ВУЗами: ЕГУ, ЕГФУ, Французским университетом, Армяно-российским университетом – по 2 программам. Есть интерес к нашей модели и среди экономистов.

«Поскольку мы моделируем роль посредника, ВУЗ сам изучает потенциальных работодателей для своих выпускников, с которыми мы и работаем по взаимному согласию. Мы уже вели переговоры с 5 предприятиями ИТ-отрасли, 2 - в переводческом деле. Все работодатели, в первую очередь, требуют проявления ответственности работников за результаты своего труда»,- сказал директор Национального центра по обеспечению качества высшего образования Армении.

Европейский форум обеспечения качества высшего образования проводится ежегодно, на нем ВУЗы и Центры обеспечения качества высшего образования представляют свой опыт, делятся проблемами. Армянская заявка была избрана из числа 50 представленных заявок. «Новая армянская модель сотрудничества ВУЗ-работодатель удостоилась внимания и одобрения на европейском форуме обеспечения качества высшего образования, где присутствовали представители Швейцарии, Испании, Турции, Финляндии, Англии, Голландии, РФ. Наша программа понравилась почти всем. Многие заинтересовались деталями, теснее мы сотрудничали с финнами»,- сказал Топчян.

Вскоре новая армянская модель сотрудничества ВУЗ-работодатель будет опубликована на сайте «Внедрение предпринимательских навыков и рабочего опыта в ВУЗах» (WEXHE).

«Центры обеспечения качества высшего образования часто рассматриваются как инспекционный орган. Мы же пытаемся сформировать модель, формат, чьи результаты станут предметом сертифицирования»,- сказал директор Национального центра по обеспечению качества высшего образования Армении Рубен Топчян.

Анна Григорян