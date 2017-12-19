Израиль давно должен был признать Геноцид армян: партия Yesh Atid представляет новый законопроект в Кнессет

Оппозиционная партия Yesh Atid, активно разворачивающая политическую деятельность в Израиле, планирует представить новый законопроект в Кнессет о признании Геноцида армян.

Руководитель партии Yesh Atid Яир Лапид уверен, что Израиль давно должен был признать Геноцид армян. «Арменпресс» побеседовал с ним о законопроекте о признании Геноцида армян, а также о напряжении в израильско-турецких отношениях последнего времени.

- Г-н Лапид, на днях вы завили, что партия Yesh Atid планирует представить новый законопроект в Кнессет о признании Геноцида армян. На каком этапе находится работа над этим законопроектом? Когда вы намерены представить его в Кнессет?

-Законопроект уже написан, сейчас мы собираем в Кнессете подписи в поддержку законопроекта. Желаем, чтобы поддерживающих набралось как можно больше. Мы уверены, что скоро у нас будет прогресс в этом деле.

- Почему Израиль, переживший Холокост, избегает официального признания Геноцида армян?

-Многие израильские лидеры персонально заявляли о признании Геноцида армян, который является историческим фактом, недавно об этом же заявила комиссия по образованию Кнессета. Бывшие правительства Израиля, руководствуясь неверными стратегическими рассчетами, избегали официального признания Геноцида армян. Израиль давно должен был признать Геноцид армян: кроме всего прочего, это было бы правильно с точки зрения морали. После столь агрессивной позиции Эрдогана уже не может быть прощения кому бы то ни было, кто будет избегать правильных шагов.

- Восстановление израильско-турецких отношений после кризиса «Мави Мармара» вновь зашло в тупик, после ситуации со статусом Иерусалима. Эрдоган озвучил острые определения в адрес Израиля, как вы оцениваете подобную позицию Анкары?

-Эрдоган решил воспользоваться Израилем для получения поддержки исламского мира. Он пытается создать антиизраильские настроения и вовлечен сейчас в провоцирование новых проблем в регионе. Он активно способствует укреплению позиции Ирана в Сирийском вопросе, что напрямую угрожает нашей безопасности.

Израиль должен серьезно противопоставиться позиции Эрдогана и дать ему четко понять, что мы не испугались его риторики и угроз. Мы скажем то, что верно для нас, и это предполагает и признание исторического факта Геноцида армян, поддержка курдской борьбы за независимость и предотвращение неправильного направления газопровода в сторону Турции.