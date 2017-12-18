Информационное агентство «Арменпресс» внушает доверие потребителям новостей: Давид Тоноян

Информационное агентство «Арменпресс» - единица информационного поля с четко сформированными профессиональными традициями, что само по себе внушает доверие потребителям новостей. В беседе с Арменпресс об этом сказал министр ЧС Армении Давид Тоноян, поздравив информагентство с 99-летием.

«Я сам являюсь активным потребителем информационного продукта ИА «Арменпресс» и могу отметить, что в поисковых системах интернета «Арменпресс» занимает передовые позиции. Приветствуется также многоязычность содержания «Арменпресса», что делает его узнаваемой доступной платформой на междуанродном информационном рынке», - сказал министр.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

В день агентство публикует до 300 новостей на армянском, русском, английском и арабском языках.

Сайт агентства соответствует современным требованиям, доступен как для компьютеров, так и для смартфонов.

Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс (Румыния), БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.