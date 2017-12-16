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Дон Бояджян намерен баллотироваться в Конгресс США


Комитет Ай Дата Олбани выразил поддержку в выдвижении кандидатуры Дона Бояджяна как  представителя Демократической партии в Конгрессе США от штата Нью-Йорк.

«Дон не раз доказывал свои возможности, необходимые  для этой  деятельности, свои лидерские  способности», как передает Арменпресс со ссылкой на armenianweekly, заявил председатель комитета АндраникКарагезян. 

Бояджян сначала должен участвовать в  предварительных выборах. В случае  успеха он станет соперником республиканца Элис Стефаник.

В случае избрания Бояджян станет третьим конгрессменом армянского происхождения – после  Анны  Эшу и Джеки Спийер. Предки Бояджяна по отцовской  линии эмигрировали из Айнтапа, в годы  войны  семья его отца обосновалась в Саратоге.



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