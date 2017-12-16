Дон Бояджян намерен баллотироваться в Конгресс США

Комитет Ай Дата Олбани выразил поддержку в выдвижении кандидатуры Дона Бояджяна как представителя Демократической партии в Конгрессе США от штата Нью-Йорк.

«Дон не раз доказывал свои возможности, необходимые для этой деятельности, свои лидерские способности», как передает Арменпресс со ссылкой на armenianweekly, заявил председатель комитета АндраникКарагезян.

Бояджян сначала должен участвовать в предварительных выборах. В случае успеха он станет соперником республиканца Элис Стефаник.

В случае избрания Бояджян станет третьим конгрессменом армянского происхождения – после Анны Эшу и Джеки Спийер. Предки Бояджяна по отцовской линии эмигрировали из Айнтапа, в годы войны семья его отца обосновалась в Саратоге.