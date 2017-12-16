Спустя годы после подписания Протоколов Анкара не готова урегулировать армяно- турецкие отношения – заявление МИД РА

МИД Армении распространил заявление в связи с армяно-турецкими протоколами

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в заявлении говорится:

«Комментарии МИД Турции относительно армяно-турецких отношений – очередной пример искажения буквы и духа Цюрихских протоколов 14 декабря 2009г.

Наша позиция относительно инициированного президентом Саргсяном процесса урегулирования отношений с Турцией представлена в известном подходе - урегулирование без предусловий. Именно в свете общего взаимопонимания с турецкой стороной мы и начали переговорный процесс и пришли к договоренностям.

Как известно, сразу после подписания протоколов Анкара отступила от договоренностей – не только отказавшись ратифицировать их, но и вернувшись к языку предусловий, что она использовала до начала процесса. Последнее заявление МИД Турции стоит в том же ряду.

Анкара не гнушается того, чтобы лишний раз повторять свои предусловия, увязывая их с урегулированием проблемы Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана, произвольно ссылаясь на резолюции Совбеза ООН, которые не имеют никакого отношения с переговорным процессом по урегулированию. Всем известно, что в Протоколах нет ни слова о карабахском урегулировании. После подписания, вновь вернувшись к языку предусловий, Турция пошла против международной общественности, которая как тогда, так и сейчас придерживается урегулирования армяно-турецких отношений без каких-либо предусловий.

Турецкая сторона отказалась от ратификации Протоколов и умышленно направила весь процесс в тупик. Именно по этой причине Армения была вынуждена приостановить процедуру ратификации, оставаясь в процессе урегулирования, что руководителями многих стран приветствовалось и было встречено с пониманием.

Совершенно очевидно, что и сегодня, спустя годы после подписания Протоколов Анкара не готова урегулировать армяно-турецкие отношения

Не новость, что власти Турции придерживаются стереотипных подходов, пытаясь озвучить надуманные обвинения. Более ста лет руководство этой страны отрицает Геноцид армян. Неужели легче путем отрицания взвалить на плечи вину за преступление столетней давности, совершенное Османской империей, чем признать его, оказав важную услугу как собственному народу, как будущему региона, так и делу предотвращения геноцидов!

Анкара идет противоположным путем. В заявлении МИД Турции утверждается, что якобы усилия по признанию Геноцида армян ошибочны в моральном и правовом плане и преследуют нехорошие цели. Получается, что Турция дает уроки морали Франции, Германии, Австрии, России, Уругваю, Аргентине, Бельгии, Греции и десяткам других стран, которые признали Геноцид армян.

Парадокс, но Турция, которая является одной из стран, где более всего ограничена свобода слова, пытается оправдать отрицание свободой слова.

Как после подписания Протоколов, так и сегодня в разных столицах мира четко понимают, что мяч на турецкой стороне поля, что Армения сделала все возможное для урегулирования армяно-турецких отношений. Отсутствие у Анкары понимания этой и других реалий утверждает в мире чувство, что Турция и мировая общественность говорят на разных языках.

Повторим: именно в этом кроется причина того, что президент Саргсян заявил с трибуны ООН о том, что в условиях перманентного отсутствия положительной динамики по претворению Цюрихских протоколов весной 2018 года Армения объявит об их аннулировании».