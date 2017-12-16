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На автодороге Сотк-Карвачар гололед


МЧС РА   сообщает, что по состоянию на 10:00 часов16 декабря   на некоторых дорогах   Армении местами гололед.

16-19 декабря ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМЧС РА,   на автодороге Сотк-Карвачар гололед.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, всем водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами. 

Согласно информации из департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии,   дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.



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