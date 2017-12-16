МЧС РА сообщает, что по состоянию на 10:00 часов16 декабря на некоторых дорогах Армении местами гололед.

16-19 декабря ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМЧС РА, на автодороге Сотк-Карвачар гололед.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.