Спикер парламента Армении принял заместителя министра иностранных дел Республики Греция
Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 декабря принял заместителя министра иностранных дел Республики Греция Теренс-Николаоса Квики.
Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя, Баблоян коснулся многовековой дружбы между армянским и греческим народами, общего исторического прошлого.
Председатель НС поблагодарил греческий народ за предоставление убежища армянским беженцам, спасенным от Геноцида армян, а затем признания Геноцида армян и принятие резолюции, осуждающий отрицание.
Председатель НС коснулся укрепления существующих отношений между Арменией и Грецией, расширения сотрудничества.
Ара Баблоян придал важное значение роли парламентской дипломатии в углублении отношений, а также затронул необходимость более тесного сотрудничества между парламентскими делегациями двух стран в международных структурах.
Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, Баблоян отметил, что оно будет способствовать реформам демократических институтов, укреплению прав человека, верховенства закона в процессе, углублению сотрудничества с ЕС.
Заместитель министра иностранных дел Греции подтвердил позицию Греции по разрешению конфликтов путем переговоров.
Коснувшись нынешних конфликтов в мире, заместитель министра иностранных дел.
Теренс-Николаос Квики также затронул парламентскую дипломатию, подчеркнув важность углубления сотрудничества между парламентами и взаимовыгодного сотрудничества на международных платформах.
Председатель НС коснулся событий в Парламентской ассамблее ЧЭС и выразил обеспокоенность принятой позицией в отношении армянской делегации.