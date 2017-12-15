Спикер парламента Армении принял заместителя министра иностранных дел Республики Греция

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 декабря принял заместителя министра иностранных дел Республики Греция Теренс-Николаоса Квики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя, Баблоян коснулся многовековой дружбы между армянским и греческим народами, общего исторического прошлого.

Председатель НС поблагодарил греческий народ за предоставление убежища армянским беженцам, спасенным от Геноцида армян, а затем признания Геноцида армян и принятие резолюции, осуждающий отрицание.

Председатель НС коснулся укрепления существующих отношений между Арменией и Грецией, расширения сотрудничества.

Ара Баблоян придал важное значение роли парламентской дипломатии в углублении отношений, а также затронул необходимость более тесного сотрудничества между парламентскими делегациями двух стран в международных структурах.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, Баблоян отметил, что оно будет способствовать реформам демократических институтов, укреплению прав человека, верховенства закона в процессе, углублению сотрудничества с ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Греции подтвердил позицию Греции по разрешению конфликтов путем переговоров.

Коснувшись нынешних конфликтов в мире, заместитель министра иностранных дел.

Теренс-Николаос Квики также затронул парламентскую дипломатию, подчеркнув важность углубления сотрудничества между парламентами и взаимовыгодного сотрудничества на международных платформах.

Председатель НС коснулся событий в Парламентской ассамблее ЧЭС и выразил обеспокоенность принятой позицией в отношении армянской делегации.