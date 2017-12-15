В парламенте Армении состоялось заседание Аналитического совета

По инициативе председателя Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армена Ашотяна 15 декабря состоялось заседание Аналитического совета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, по повесточной теме заседания – “Внешняя политика новой администрации США на Южном Кавказе” – выступили эксперт С.Саркисян и ведущий аналитик Центра региональных исследований Д.Шахназарян. В ходе заседания докладчики представили основные векторы взаимодействия в двусторонних отношениях РА – США, обсудили возможности развития сотрудничества.

Основные докладчики ответили на вопросы членов Аналитического совета. Обсуждено также множество отраслевых вопросов двусторонних отношений.

Директор научно-образовательного фонда “Нораванк” Г.Арутюнян представил членам Аналитического совета пособие “Информационная безопасность”.