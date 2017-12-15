Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии

Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Улюкаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорить его к восьми годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей", - огласила решение судья.

Улюкаев был взят под стражу в зале суда. На вопрос судьи, понятен ли приговор, экс-министр сказал: "Приговор понятен".

Среди смягчающих обстоятельств суд назвал наличие у Улюкаева двух малолетних детей и престарелых родителей, положительные характеристики, благодарности, грамоты и ученую степень. Вместе с тем суд пришел к выводу, что исправление бывшего министра возможно только в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере.





