Отсрочка не отменяется, изменилась философия: президент Армении Серж Саргсян

Отсрочка не отменяется, изменилась философия отсрочки. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в своем интервью телеканалу «Армения».

«А кто сказал, что если у нас будет гениальный призывник, то мы заберем его в армию? Правительство может сделать это своим решением. Правительство должно быть уверено, что призывник гениален, а не думает о том, чтобы стать гением, поскольку таких думающих очень много. И говорить – я гений, поэтому разрешите не участвовать в защите отечества, для меня неприемлемо. Второе – всем нашим учащимся по известной программе предлагадется отсрочка, с условием последующей службы в Армии офицером. И так можно продолжить, а несогласные представляют так, будто отсрочка отменена - отсрочка не отменена!»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, постоянно говорится о социальной несправедливости, о том, что дети богачей не служат.

«А кто пользуется сегодня правом отсрочки? Ведь не представители необеспеченных слоев, это ведь дети обеспеченных семей, у которых больше возможностей для учебы в ВУЗах. Сейчас убирается и эта несправедливость, это отразится на всей системе обучения, повысится качество, ВУЗ не будет средством для уклонения от службы в армии»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.