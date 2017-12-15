В НС Армении стартовал международный семинар «Парламентский контроль над ВС»: прямой эфир
В НС Армении стартовал международный семинар на тему «Парламентский контроль над Вооруженными силами». Как передает «Арменпресс», семинар организован комиссией НС Армении по обороне и безопасности.Семинар проводится в рамках «Недели НАТО в Армении».
- 11:52 Ковент-гарден посвятил Хворостовскому премьеру оперы "Риголетто"
- 11:48 В Германии три человека погибли при крушении самолета
- 11:28 Габриэль назвал избрание Макрона президентом Франции счастливой случайностью для ФРГ
- 11:22 Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта
- 11:02 В НС Армении стартовал международный семинар «Парламентский контроль над ВС»: прямой эфир
- 10:47 Саммит ЕС не достиг согласия по реформированию системы миграционных квот
- 10:44 Эдуард Шармазанов посчитал неприемлемой позицию Латвии, противоречащую официальной позиции ЕС
- 10:21 Совбез ООН рассмотрит возможность новых санкций против КНДР
- 10:15 «Ереванский бестселлер» 4/90: в рейтинговой таблице - «Зима Родена»
- 10:06 Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
- 09:59 Создание в Мегри Свободной экономической зоны поможет Армении преодолеть блокаду: иранист
- 09:58 Премьер-министр Франции подтвердил гибель четырех детей в ДТП
- 09:50 Трамп и Путин обсудили вопросы вокруг КНДР
- 09:44 Арцах должен быть непосредственно представлен в переговорном процессе: интервью Масиса Маиляна «Арменпресс»
- 09:42 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 09:15 Предстоящие новости: 15.12.2017
- 09:03 Европейские индексы - 14-12-17
- 09:01 Американские индексы снизились - 14-12-17
- 09:00 Цены на цветные металлы - 14-12-17
- 08:58 Цены на драгоценные металлы снизились - 14-12-17
- 08:56 Цены на нефть выросли - 14-12-17
- 02:57 Президент Армении Серж Саргсян – о продолжении политической деятельности в 2018 году
- 14.12-21:58 Лидеры ЕС согласовали приоритеты развития на 2018-2019 годы
- 14.12-21:54 На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
- 14.12-21:18 Предстоящие на 15 декабря мероприятия
- 14.12-21:00 Номинация на премию «Грэмми» является обобщением творческих достижений Тиграна Мансуряна и Константина Орбеляна
- 14.12-20:28 Президент России пообещал провести Чемпионат мира по футболу 2018 года на самом высшем уровне
- 14.12-19:55 Путин коснулся нерешенных проблем на территории ЕАЭС
- 14.12-19:28 ЕАЭС необходимо единое информационно-техническое сотрудничество: Путин
- 14.12-19:04 США успешно испытали ракету-убийцу
- 14.12-19:00 Премьер-министру представили работы, выполненные в направлении внедрения базовой геоинформационной системы РА
- 14.12-18:44 Роналдиньо намерен пойти в политику
- 14.12-18:04 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 14.12-17:52 Санса из «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
- 14.12-17:45 В США дошкольник заступился за сестру во время состязания по борьбе
21:20, 12.12.2017
Просмотрели 1558 раз Солдаты, проститутки и пастух: в Азербайджане 400 человек арестовано по обвинению в шпионаже в пользу Армении
21:44, 08.12.2017
Просмотрели 1344 раз Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники
21:30, 08.12.2017
Просмотрели 1322 раз Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия
10:56, 09.12.2017
Просмотрели 1160 раз Поздравление Бако Саакяна в связи с Днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР
14:10, 09.12.2017
Просмотрели 1153 раз Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян