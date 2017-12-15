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В НС Армении стартовал международный семинар «Парламентский контроль над ВС»: прямой эфир


В НС Армении стартовал международный семинар на тему «Парламентский контроль над Вооруженными силами». Как передает «Арменпресс», семинар организован комиссией НС Армении по обороне и безопасности.

Семинар проводится в рамках «Недели НАТО в Армении».

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