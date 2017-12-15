МИД Армении провел телемост для армянских миротворцев, участвующих в миротворческих операциях в Афганистане, и членов их семей







В своем приветственном слове заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян подчеркнул важность участия и вклада армянских миротворцев в установление международного мира и безопасности и поблагодарил армянских миротворцев и членов их семьей за преданность делу.



Заместитель министра Овакимян отметил, что участие армянских миротворцев в этих миссиях способствует повышению международной репутации Армении, а также укреплению безопасности Армении.



Командующий миротворческой бригадой Вооруженных сил Республики Армения полковник Вагинак Саргсян поприветствовал и поблагодарил армянских миротворцев, участвующих в миротворческих операциях в Афганистане, подчеркнув их роль в обеспечении международного мира и безопасности. Послы Германии, США и Великобритании выразили свои приветствия и наилучшие пожелания.



Армянские миротворцы также направили свои приветствия и благодарность из Афганистана. Во время телемоста членам семей миротворцев была предоставлена возможность общения в непринужденной обстановке с их находящимися на службе родными. 14 декабря в Министерстве иностранных дел Армении состоялся традиционный телемост для армянских миротворцев, участвующих в миротворческих операциях в Афганистане, и членов их семей, проходившем в рамках стартовавшей 13 декабря в Армении 11-й «Недели НАТО». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.В своем приветственном слове заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян подчеркнул важность участия и вклада армянских миротворцев в установление международного мира и безопасности и поблагодарил армянских миротворцев и членов их семьей за преданность делу.Заместитель министра Овакимян отметил, что участие армянских миротворцев в этих миссиях способствует повышению международной репутации Армении, а также укреплению безопасности Армении.Командующий миротворческой бригадой Вооруженных сил Республики Армения полковник Вагинак Саргсян поприветствовал и поблагодарил армянских миротворцев, участвующих в миротворческих операциях в Афганистане, подчеркнув их роль в обеспечении международного мира и безопасности. Послы Германии, США и Великобритании выразили свои приветствия и наилучшие пожелания.Армянские миротворцы также направили свои приветствия и благодарность из Афганистана. Во время телемоста членам семей миротворцев была предоставлена возможность общения в непринужденной обстановке с их находящимися на службе родными.