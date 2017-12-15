Создание в Мегри Свободной экономической зоны поможет Армении преодолеть блокаду: иранист

Создание в Мегри Свободной экономической зоны является очень важным шагом для Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал иранист Вардан Восканян. По его словам, возможно скорое и качественное задействование Свободной экономической зоны в Мегри будет способствовать развитию 2-сторонних отношений между Арменией и Ираном, а также увеличению объема товарооборота. «Создание в Мегри Свободной экономической зоны может стать серьезной платформой в контексте отношений Иран-ЕАЭС, и, с учетом недавно подписанного соглашения Армения-ЕС, также и в контексте отношений Иран-ЕС. Следовательно, для нас эта программа имеет действительно важное значение, особенно, в экономическом плане. Однако, это не означает, что программа не имеет политической составляющей, поскольку такими мероприятиями Армения пытается в какой-то степени преодолеть ту блокаду, которая была нам навязана такими странами с вражественными позициями, как Турция и Азербайджан. С учетом всего этого, не надо забывать и о геополитической составляющей»,- сказал иранист Вардан Восканян. По его словам, все зависит от работы, проводимой Арменией и Ираном для полноценного использования возможностей, представляемых Свободной экономической зоной. «Программа может иметь хорошее будущее, естественно, если продолжится интенсивная работа в ее рамках»,- сказал Восканян.

Открытие Свободной экономической зоны в Мегри назначено на 15-е декабря.