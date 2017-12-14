ЕАЭС необходимо единое информационно-техническое сотрудничество: Путин

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужен общий алгоритм в сфере цифровых технологий, вопрос будет обсуждаться в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил президента России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Вы говорите о том, что недостаточно информации у людей, которые занимаются малым и средним бизнесом. Должен сказать, что вы абсолютно правы, так оно и есть на самом деле", — заявил Путин в ответ на слова журналиста о том, что малый и средний бизнес не знает о возможностях, которые дает членство стран в ЕАЭС.

Президент России отметил, что, прежде всего, необходимо переходить на современные технологии, на обмен информацией и поддерживать средства массовой информации.

"Одним из направлений нашей будущей совместной работы — это информационные технологии. Мы сейчас вырабатываем общие алгоритмы не только в сфере торговли нефтью, газом, в сфере транспорта, но и в сфере цифровых технологий — чрезвычайно важное направление", — отметил Путин.

"Мы со всеми моими коллегами об этом говорили, и я думаю, что в ближайшее время, в конце этого месяца, еще раз соберемся и поговорим на этот счет еще раз, неформально. Мы соберемся, надеюсь, в рамках СНГ, но и с коллегами из Евразийского экономического союза поговорим еще об этом", — заявил российский президент.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.