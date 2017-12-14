Министр иностранных дел Армении принял руководителя организации «Европейские друзья Армении»

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 декабря принял руководителя организации «Европейские друзья Армении» (EuFoA) Диого Пинто.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, Налбандян подчеркнул важность деятельности EuFoA в плане углубления связей между Арменией и Европейским Союзом.

Руководитель EuFoA поблагодарил за прием и представил текущие работы и предстоящие программы организации.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся отношений Армения-ЕС, а также собеседники обменялись мнениями об ожиданиях в связи с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.