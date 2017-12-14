Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

В Гюмри в больницу была доставлена 24-летняя гражданка РФ с телесными повреждениями


В отделении полиции Муш города Гюмри 13-го декабря было получено сообщение о том, что в больницу была доставлена 24-летняя гражданка РФ Кристина Г., с телесными повреждениями.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выясняются детали произошедшего инцидента, проводится расследование. По сведениям из соцсетей, она пострадала во время ссоры с мужем, который неудачно толкнул ее.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации