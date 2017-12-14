В Армении открылся Спасательный центр по защите содержащихся в неволе медведей

По инициативе Фонда защиты дикой природы Армении, содержащихся в неволе медведей переместят в Спасательный центр по защите содержащихся в неволе диких животных, который открылся в Урцадзоре. В беседе с «Арменпресс» ответственный за общественные связи Центра Ваагн Тевосян рассказал, что в Центре созданы условия примерно для 30 медведей, которые позволят им быть ближе к природе и меньше общаться с людьми.

«Новый Центр состоит из клиники, карантина, вольеров, и занимает примерно 2 гектара земли. Строительство продлилось несколько месяцев»,- сказал он. Как сказал ответственный за общественные связи Центра Ваагн Тевосян, у содержащихся в неволе медведей имеются серьезные проблемы со здоровьем. Перемещенных из различных уголков Армении содержащихся в неволе медведей сначала помещают в карантин, где их обследуют.

«У одного из медведей не было зубов, у другого мы подозреваем наличие в брюхе полиэтилена, есть престарелый медведь, есть и медведи, находящиеся при смерти»,- сказал Ваагн Тевосян.

По его словам, карантин и вольеры имеются и в Ереванском зоопарке, обнаруженных медведей доставляют либо в Урцадзор, либо в Ереванский зоопарк.

Ожидаются нормативные изменения в законе о животном мире Армении, по которым требования к содержанию диких животных будут ужесточены. Фонд защиты дикой природы (FPWC) предпринял масштабную программу по спасению и защите содержащихся в неволе медведей, в сотрудничестве с международными, общественными и государственными учреждениями – от законодательных изменений, до создания приютов для спасенных медведей.

Фонд защиты дикой природы выступил с интересной инициативой – желающие помочь медведям могут приобрести он-лайн сувениры, созданные из клеток, в которых содержались спасенные медведи.