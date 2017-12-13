РФ планирует делать инвестиции в ряде отраслей экономики Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13-го декабря сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко.

По словам руководителя торгового представительства РФ в Армении, инвестиции РФ в Армении в 2016 году составили более 2 млрд долларов.

«В будущем РФ планирует делать инвестиции в СЭЗ Мегри. Конечно, этот вопрос невозможно решить в срочном порядке, поскольку иранский рынок довольно непривычен, и нельзя делать инвестиции без его изучения»,- сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко.

По его словам, уже начат процесс обновления ААЭС, где есть и вклад России.