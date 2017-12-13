Выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, президент Турции Эрдоган призвал исламский мир провозгласить Иерусалим столицей Палестины. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

В очередной раз он назвал решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не имеющим юридической силы. В очередной раз он назвал Израиль «террористической страной».

«Вы можете быть сильной страной – как США, иметь ядерное оружие, много самолетов. Однако все это еще не означает, что вы сильны. Если вы несправедливы, значит вы не сильны. В то время, как ведется интенсивная борьба с терриризмом, США льют воду на мельницу фанатизма»,- сказал Эрдоган.

Как сообщалось ранее, Турция жестко откликнулась на заявление Трампа по поводу переноса столицы Израиля в Иерусалим. С заявлениями по этому поводу выступили МИД Турции и некоторые официальные лица.МИД Турции выразил обеспокоенность и тревогу по поводу «безответственного заявления» руководства США. «Призываем руководство США пересмотреть это неверное решение, которое может привести к крайне негативным последствиям»,- сказано в заявлении МИД Турции.

МИД Турции напомнило о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил инициатором проведения чрезвычайного саммита лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря в Стамбуле в связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля.

Ранее, 6-го декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Он также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Совет Безопасности ООН 8 декабря проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима в связи с принятым США в одностороннем порядке решением о признании города столицей Израиля.

С запросом о проведении встречи обратились в среду восемь государств - членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция. По их просьбе, с докладом на заседании должен выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 6 декабря он заявил журналистам, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на прямых переговорах между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.